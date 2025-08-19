Ümraniye'de Bıçaklı Saldırı: Şüpheliler Adliyeye Sevk Edildi

Ümraniye'de yürüyüş yaparken bıçaklı saldırıya uğrayan Özbekistan uyruklu Nıgına Sattarova'nın ölümüyle ilgili eşi ve bir diğer şüpheli adliyeye sevk edildi. Olay, kıskançlık yüzünden çıkan tartışma sonucunda gerçekleşti.

Ümraniye'de, sokakta yürüdüğü sırada bıçaklı saldırıya uğrayan Nıgına Sattarova'nın ölümüne ilişkin gözaltına alınan eşi ve diğer şüpheli adliyeye sevk edildi.

Özbekistan uyruklu Nıgına Sattarova'nın (33), 17 Ağustos'ta Ihlamurkuyu Mahallesi Aytaşı Sokak'ta yürüdüğü sırada bıçaklı saldırıda hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan kadının eşi Umıd Sattarova ve Urınboy B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, Asayiş Şube Müdürlüğünden adliyeye gönderildi.

Şüphelilerin olay yerinden uzaklaşması güvenlik kamerasında

Öte yandan, şüphelilerin bıçaklı saldırının ardından olay yerinden yaya olarak uzaklaştığı anlar bir binanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Ümraniye'de 17 Ağustos'ta akşam saatlerinde sokakta yürüdüğü sırada boğazından bıçaklanan Nıgına Sattarova, olay yerinde hayatını kaybetmiş, kaçan şüpheliler polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanmıştı.

Şüphelilerden Umıd Sattarova'nın, bıçaklanan kadının eşi olduğu ve aralarında kıskançlık sebebiyle çıkan tartışma sonucu olayın meydana geldiği, Urınboy B'nin de olaya dahil olduğu belirlenmişti.

Kaynak: AA / Erol Değirmenci - Güncel
