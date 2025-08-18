Ümraniye'de Bıçaklı Saldırı: 2 Şüpheli Gözaltında

Ümraniye'de sokakta yürüdüğü sırada bıçaklı saldırıya uğrayan kadının ölümüne ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

Ihlamurkuyu Mahallesi Aytaşı Sokak'ta Özbekistan uyruklu Nıgına Sattarova (33), yürüdüğü esnada kimliği henüz öğrenilemeyen kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, boğazından bıçaklanan kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Bölgede inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kısa sürede kimliğini tespit ettikleri şüpheliler Umit S. (33) ve Urinboy B'yi (25) yakaladı.

Umit S.'nin, bıçaklanan kadının eşi olduğu ve aralarında kıskançlık sebebiyle çıkan tartışma sonucu olayın meydana geldiği belirlendi. Urinboy B. de olaya dahil olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen zanlıların işlemleri sürüyor.

