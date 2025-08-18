Ümraniye'de Bıçaklı Saldırı: 2 Şüpheli Gözaltında

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ümraniye'de yürüyüş yapan bir kadın, bıçaklı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili 33 yaşındaki Umit S. ve 25 yaşındaki Urinboy B. gözaltına alındı. Umit S.'nin, bıçaklanan kadının eşi olduğu ve saldırının kıskançlık nedeniyle yaşandığı belirlendi.

Ümraniye'de sokakta yürüdüğü sırada bıçaklı saldırıya uğrayan kadının ölümüne ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

Ihlamurkuyu Mahallesi Aytaşı Sokak'ta Özbekistan uyruklu Nıgına Sattarova (33), yürüdüğü esnada kimliği henüz öğrenilemeyen kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, boğazından bıçaklanan kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Bölgede inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kısa sürede kimliğini tespit ettikleri şüpheliler Umit S. (33) ve Urinboy B'yi (25) yakaladı.

Umit S.'nin, bıçaklanan kadının eşi olduğu ve aralarında kıskançlık sebebiyle çıkan tartışma sonucu olayın meydana geldiği belirlendi. Urinboy B. de olaya dahil olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen zanlıların işlemleri sürüyor.

???????

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel
Aleyna Dalveren'in isyanı sonuç verdi! Altınlar geri geldi

Ünlü fenomenin isyanı sonuç verdi! Altınlar geri geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çiftçi bir traktör patatesi köy meydanına döktü, bakanlık soruşturma başlattı

Görüntü gündem oldu, bakanlık o isim için harekete geçti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.