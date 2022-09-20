ÜMRANİYE'DE BIÇAKLA SALDIRDIĞI POLİS TARAFINDAN VURULAN SÜRÜCÜ ÖLDÜ

Olay, saat 17.00 sıralarında Esenşehir Mahallesi Necip Fazıl Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, denetim yapan polis ekipleri, şüpheli buldukları bir otomobili durdurdu. Hacizli olduğu gerekçesiyle aracının trafikten men edileceğini öğrenen sürücü ve yanındaki kişi işlem yapan polis ekiplerine tepki gösterdi. Sürücü ardından çılgına dönerek otomobilini ateşe verdi. Cadde trafiğe kapatılırken sürücü, bıçak çekerek, yangına müdahaleye gelen itfaiye ekiplerini yaklaştırmadı. Sürücü ardından polislerin arasına koşup bıçakla saldırmaya başladı. Arkadaşı ile birlikte polisi yere düşürdü. Arkadaşı yerdeki polise tekmeler sallarken sürücü bıçakla saldırmayı sürdürdü. Polis havaya ateş açtı. Buna rağmen durmayan sürücüye ateş edilerek etkisiz hale getirildi. Sürücü ile seken kurşunlardan yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Sürücü hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer saldırgan gözaltına alındı.

"BIÇAKLA POLİSE, HALKA, İTFAİYEYE SALDIRDI"

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