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Ümraniye'de Beton Mikserine 16 Bin 571 Lira Ceza

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Ümraniye'de sıvı beton yükünü kara yoluna dökerek ilerleyen beton mikserinin sürücüsüne 16 bin 571 lira ceza kesildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda sürücü tespit edildi ve çeşitli trafik ihlallerinden dolayı ceza uygulandı.

Ümraniye'de, sıvı beton yükünü kara yoluna dökerek ilerleyen beton mikserinin sürücüsüne 16 bin 571 lira ceza kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Küçüksu Caddesi'ndeki bir beton mikserinin yükünü boşaltarak ilerlediği görüntünün bazı sosyal medya platformlarında yer alması üzerine çalışma başlatıldı.

Aracın plaka bilgisinden sürücünün kimliğini tespit eden ekipler, H.K'yi yakaladı.

Sürücü H.K'ye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "azami yüklü ağırlığı veya izin verilen azami yüklü ağırlığı yüzde 15 fazlasını aşmak" maddesinden 11 bin 794 lira, "yükü kara yoluna saçılacak şekilde yüklemek"ten 1440 lira, "farklı okunması veya okunamamasını sağlayacak şekilde tescil plakasında değişiklik yapmak"tan 2 bin 647 lira ve "saygısızca araç kullanmak'tan 690 lira olmak üzere 16 bin 571 lira ceza uygulandı.

Kaynak: AA / Güncel

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Ümraniye Ceza İstanbul Trafik 3.Sayfa Güncel Haberler

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