ÜMRANİYE'DE BAYILTAN TRAFİK KAVGASI KAMERADA

ÜMRANİYE'DE iki sürücü arasında trafikte başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Araçlarından inen sürücüler ve arkadaşlarının da karıştığı kavgada bir kişi bayıldı. Yaşanan kavgayı bir kişi cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Olay, 7 Haziran Çarşamba günü saat 11.30 sıralarında Namık Kemal Mahallesi Sütçü İmam Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre trafikte iki sürücü arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Tartışma şiddetlenince, araçlarından inen sürücüler ve arkadaşları kavga etmeye başladı. Kavga sırasında bir kişi aldığı darbeyle bayılarak yere yığıldı. Yaşanan kavgayı bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.