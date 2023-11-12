Ümraniye'de Banka Şubesi Önünde Otomobilden Para Çalındı

Ümraniye'de bir kişinin para yatırmak için geldiği banka şubesinin önündeki otomobilinden 200 bin lira çaldığı iddia edilen 2 şüpheli, Fatih'te gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramasında 9 bin lira ile 855 dolar ele geçirildi.

Ümraniye'de bir kişinin para yatırmak için geldiği banka şubesinin önündeki otomobilinden 200 bin lira çaldığı iddia edilen 2 şüpheli, Fatih'te gözaltına alındı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, E.E'nin para yatırmak için geldiği bir banka şubesinde, aracının sağ ön koltuğundaki poşet içerisinde bulunan 200 bin lirasının çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Yapılan incelemede, kimliği belirlenen yabancı uyruklu şüpheliler F.O.P.G. (40) ile P.E.R.V. (42), Fatih'te yakalandı.

Şüphelilerin üst aramasında 9 bin lira ile 855 dolar ele geçirildi.

Gözaltına alınan iki şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Hırsızlık anı çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde banka şubesi önünde park halinde bulunan otomobilin kapısını açan şüphelinin, araç sahibinin otomobiliyle ilgilendiği sırada koltuktaki parayı alıp hızla olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.