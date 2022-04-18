Ümraniye'de babasını öldüren genç kız ilk duruşmada 8 yıl 9 ay hapse çarptırıldı

ÜMRANİYE, İSTANBUL (DHA) - ÜMRANİYE'de geçtiğimiz aralık ayında tartıştığı babası Mustafa Emre Kınalı'yı (48) bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen Cansel Dilara Kınalı (20) ağlayarak yaptığı savunmasında "Ben sadece annemi ve kendimi korumak istedim. Babam alkol kullanıyordu ve geçimsiz biriydi. Benimle hep tartışırdı, şiddete dayanamıyorum" dedi. Mahkeme, ilk duruşmada haksız tahrik indirimiyle sanığın 8 yıl 9 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.

Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Cansel Dilara Kınalı getirildi. Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu.

'BEN SADECE ANNEMİ VE KENDİMİ KORUMAK İSTEDİM'

'DAHA ÖNCE BENİ DE DARP ETTİ'

İYİ HAL İNDİRİMİYLE 8 YIL 9 AY HAPSE ÇARPTIRILDI

İDDİANAMEDEN

İddianamede öz babası Mustafa Emre Kınalı'yı öldürdüğü iddia edilen Cansel Dilara Kınalı'nın "Üst soydan akrabayı kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyordu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel