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Ümraniye'de Asker Konvoyu Sırasında Trafiği Tehlikeye Düşüren Sürücülere Ceza

Ümraniye'de Asker Konvoyu Sırasında Trafiği Tehlikeye Düşüren Sürücülere Ceza
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Ümraniye'de asker konvoyu sırasında trafik akışını tehlikeye düşüren 4 sürücüye toplamda 14 bin 62 lira ceza uygulandı. Sürücülerden biri hakkında adli işlem başlatıldı.

Ümraniye'de, asker konvoyu sırasında trafik akışını tehlikeye düşüren 4 sürücüye 14 bin 62 lira ceza uygulandı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü sivil trafik ekipleri, Necip Fazıl Alt Geçidi'nde asker konvoyu yaparak trafik akışını tehlikeye düşüren sürücülerin görüntülerinin sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, araç plakalarından kimlik bilgilerine ulaştığı sürücüler A.Ç, Ö.B, S.D. ve Y.S.D'yi gözaltına aldı.

Sürücü Y.S.D'ye tescil plakasında değişiklik yapmaktan 2 bin 647 lira, muayenesiz araçla trafiğe çıkmaktan 3 bin 135 lira, kol ve grup halinde gitmekten 690 lira, tünel içinde duraklamaktan 690 lira ve saygısızca araç kullanmaktan 690 lira ceza kesildi.

Sürücüler A.Ç, Ö.B. ve S.D'ye ise ayrı ayrı kol ve grup halinde gitmekten 690 lira, tünel içerisinde duraklamaktan 690 lira, saygısızca araç kullanmaktan 690 lira olmak üzere toplam 6 bin 210 lira ceza uygulandı.

Ayrıca 4 sürücü hakkında, "kara yollarında ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık ve mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır" maddesi gereğince adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / İlyas Kaçar - Güncel

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