Ümraniye'de aşırı hız yapan araç dükkana daldı
Ümraniye'de aşırı hız yapan araç, dükkana uçarak girdi ve bir kişi yaralandı. Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Ümraniye'de aşırı hız yapan araç dükkana daldı. Kazada bir kişi yaralandı. Aşırı hız yapan aracın uçarak dükkana girdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, Ümraniye'de dün akşam saatlerinde meydana geldi. Aşırı hızlı olduğu iddia edilen Volkswagen marka araç kaldırıma çarptı. Çarpmanın şiddetiyle havalanan araç dükkana çarparak durabildi. Kaza sonucu 1 kişi yaralandı. Park halinde duran araçlarda çarpmanın etkisiyle maddi hasar aldı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel