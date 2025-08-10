Ümraniye'de Asfalt Fabrikasına Protesto: 'Hijyen ve Sağlık Tehdit Altında'

Ümraniye'de İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı asfalt fabrikasından mahallelerine toz ve kötü koku geldiğini belirten çevre sakinleri durumu protesto etti.

İBB'ye bağlı İSFALT Ümraniye Asfalt Fabrikası'nın verdiği zararı duyurmak isteyen Hekimbaşı Mahallesi sakinleri Bak Sokak'ta toplandı.

Burada basın mensuplarına açıklamada bulunan mahalle sakini Tuncay Erdal, asfalt fabrikasının tozundan, kokusundan ve çevreye vermiş olduğu zarardan dolayı şikayetçi olduklarını, çocukların sokakta gündüz oyun oynayamadıklarını, kokudan ve tozdan dolayı yazın evlerinin camını açamadıklarını söyledi.

Dışarıya çamaşır asamadıklarını belirten Erdal, nefes alamadıklarını, İBB'ye bağlı olan asfalt fabrikasını defalarca şikayet ettiklerini ve sonuç alamadıklarını söyledi.

Fabrikayla ilgili hiçbir yetkilinin çözüm üretmediğini, soludukları pis kokunun kendilerini rahatsız ettiğini ifade eden mahalle sakini Ümit Açıcı da "Burada çocuklarımız ve komşularımızla uzun yıllardır yaşamaktayız. Yağmurla birlikte damla damla toz yağıyor. Çok rahatsızız." diye konuştu.

Açıcı, "Çocuklarımız nefes alamıyor. Biz gündüz işteyiz ama çocuklarımız burada bu sokaklarda oynamak istiyorlar. Burada yetiştirdiğimiz ağaçlardaki meyveleri toplamak istiyoruz. Ne evimizi ne bahçelerimizi kullanabiliyoruz. Burası sağlık açısından çok riskli bir yer. Biz devlet büyüklerimizden, yetkililerden rica ediyoruz. Bu sorunumuza kulak versinler. Bunlar hepimizin çocukları. 30 yıldır bu fabrika faaliyette. Kim gelirse gelsin, kim işletirse işletsin, buradaki insanlar zehirlenmeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Evlerinde rahat yaşayamadıklarını, bahçeye çıkamadıklarını ifade eden Ayten Bak ise "Biz yaşıyoruz ama nasıl yaşıyoruz bilmiyoruz. Biz sorunlarımızı, şikayetlerimizi anlatıyoruz. Ama zararı yokmuş. Nasıl bir zararı yok? Ne gerekiyorsa onu yapsınlar. Bizim de çocuklarımız var. Biz de insanız, insanca yaşamak istiyoruz. İnsanın en doğal hakkı evinde yaşaması değil mi? Ama biz yazın hapishane gibi sıcaktan cam açamıyoruz. Kapıya çıkıp rahatça yürüyemiyoruz ve bizim psikolojimiz bozuldu." şeklinde konuştu.