Ümraniye'de asayiş uygulaması yapıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ümraniye'de asayiş uygulaması yapıldı

AA - Adem Koç - Güncel
 - Güncelleme:
Ümraniye'de asayiş uygulaması yapıldı

Ümraniye'de polis ekiplerince asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

ÜMRANİYE, İSTANBUL (AA) - Ümraniye'de polis ekiplerince asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

İl ve ilçe emniyet müdürlüğünden 421 personelin katılımıyla 20.00-22.00 saatleri arasında farklı noktalarda "şok asayiş uygulaması" yapıldı.

Çalışma, 20 noktada sabit yol uygulaması, 10 noktada da hareketli uygulama şeklinde gerçekleştirildi.

Sabit yol uygulamasında araçlar aranırken, sürücü ve yolculara yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapıldı.

Hareketli uygulamada ise cadde ve sokaklardaki vatandaşlara yönelik GBT kontrolleri ile iş yeri kontrolleri gerçekleştirildi.

Atatürk Mahallesi Karanfil Sokak'taki bir kafede yapılan kontrolde aranan bir kişi yakalandı.

AA / Adem Koç - Güncel

Ümraniye, Asayiş, Polis, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title