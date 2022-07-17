Ümraniye'de arıza yapan İETT otobüsünün motorundan dumanlar yükseldi - Haberler

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Ümraniye'de arıza yapan İETT otobüsünün motorundan dumanlar yükseldi

AA - Alptekin Soykan - Güncel
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Ümraniye'de arıza yapan İETT otobüsünün motorundan dumanlar yükseldi

Ümraniye'de seyir halindeyken arızalanarak motorundan dumanlar yükselen İETT otobüsü, ekiplerce tamir edildi.

Ümraniye'de seyir halindeyken arızalanarak motorundan dumanlar yükselen İETT otobüsü, ekiplerce tamir edildi.

Tem Otoyolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünden Ümraniye Çakmak Köprüsü civarında seyreden, yolcusu bulunmayan 34 TN 2540 plakalı İETT otobüsünün motorundan dumanlar çıkmaya başladı.

Yol kenarında durdurulan otobüsten duman çıkmaya devam etmesi üzerine vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi.

Ekiplerin inceleme yaptığı otobüs, yol yardım ekiplerince tamir edildi.

AA / Alptekin Soykan - Güncel

Fatih Sultan Mehmet TEM Otoyolu Ümraniye İETT Güncel Haberler

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