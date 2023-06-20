Ümraniye'de araçla kovalama sonucu kaza: Sürücü darbedildi

Ümraniye'de araçla kendisini silahla kovalayanlar tarafından kaçtığı sırada kaza yapan sürücü, şüphelilerce darbedildi. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı hastaneye kaldırıldı.

Ümraniye'de araçla kendisini silahla kovalayanlar tarafından kaçtığı sırada kaza yapan sürücü, şüphelilerce darbedildi.

Hendem Caddesi'nde seyir halindeki 34 GOC 453 plakalı otomobilin sürücüsü, kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce kovalandı.

Sürücü, silahların da kullanıldığı kovalamaca sırasında Turgut Özal Bulvarı'nda refüje çarparak kaza yaptı.

Kazanın ardından peşindeki araçtan inen bir şüpheli, silahın kabzasıyla kaza yapan sürücüyü başından yaralayarak olay yerinden kaçtı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İncelemede birden fazla kurşun izi bulunan otomobil, daha sonra otoparka çekildi.

Görgü tanığı Emrah Fırat, gazetecilere, "Biz içeride oturuyorduk, bir ses duyduk ve camdan bakınca beyaz aracın karşı yola fırladığını gördük. Birisinin de aşağı doğru ateş ederek gittiğini gördük. Silah sesleri fazlalaşınca biz de korktuk ve içeri kaçtık. Dışarı çıktığımızda ise kimse yoktu." dedi.