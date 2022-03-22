Ümraniye'de araç ve iş yerlerinden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı - Haberler

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Ümraniye'de araç ve iş yerlerinden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

AA - Alptekin Soykan - Güncel
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Ümraniye'de araç ve iş yerlerinden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

İstanbul Ümraniye'de otomobil ve iş yerlerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

ÜMRANİYE, İSTANBUL (AA) - İstanbul Ümraniye'de otomobil ve iş yerlerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Polis ekipleri, Ihlamurkuyu Mahallesi'nde şubat ayında bir kişinin çalışır bıraktığı otomobilinin çalınması üzerine soruşturma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, şüphelilerin G.B. ve S.B. olduğunu belirledi. İncelemede, zanlılardan G.B'nin 35 suçtan kaydı olduğu görülerek, başka suça karışmış olma ihtimali üzerine soruşturma derinleştirildi.

Ümraniye Esenşehir Mahallesi'ndeki iş yerinden hırsızlıkla ilgili yapılan çalışmalarda incelenen güvenlik kamerası görüntülerindeki şüphelinin de G.B. olduğu, olay yerine çalıntı bir otomobille geldiği tespit edildi.

Soruşturma sonucu G.B. Tuzla Şifa Mahallesi'ndeki bir adreste gözaltına alındı. Şüphelinin adresinde Ihlamurkuyu'da çalışır durumdayken çalınan otomobil de ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan G.B, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Çalınan otomobil sahibine iade edildi.

Diğer zanlının yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

AA / Alptekin Soykan - Güncel

Otomobil, Ümraniye, Polis, Güncel, Haberler

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