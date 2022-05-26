Ümraniye'de apartmanın bahçesine düşen cipin sürücüsü yaralandı - Haberler

İstanbul Ümraniye'de apartmanın bahçesine düşen cipin sürücüsü yaralandı.

Çamlık Mahallesi Sevin Sokak'ta rampa çıkarken geri kayan 34 TC 7330 plakalı cip, 5 metre aşağıda bulunan bir apartmanın bahçesine düşerek yan döndü.

Kazada yaralanan kadın sürücü, çevredekiler tarafından araçtan çıkarıldı. Yaralı, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı.

Apartmanın bahçesindeki araç da vinç yardımıyla kaldırıldı.

Bu arada, cipin geri geri gelerek apartmanın bahçesine düşmesi güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.