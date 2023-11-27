Ümraniye'de Alkollü Sürücü Kaza Yaptı

Ümraniye'de alkollü bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çarptı ve takla attı. Kazada sürücü yaralandı ve yapılan kontrolde 1.98 promil alkollü olduğu tespit edildi.

ÜMRANİYE'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kaldırıma çarparak takla attı. Kazada otomobil sürücüsü yaralanırken yapılan kontrolde 1.98 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kaza, 20.00 sıralarında Esenkent Mahallesi, Baraj Yolu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mutlu Koç'un kullandığı 34 CRA 655 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle kaldırıma çarparak takla attı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye Polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevredeki vatandaşların otomobilden çıkardığı otomobil sürücüsü Mutlu Koç'un yapılan alkol ölçümünde 1.98 promil alkollü olduğu belirlendi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Koç, Sancaktepe İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.