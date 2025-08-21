Ümraniye'de Ağaçlık Alanda Yangın, Metruk Bina Zarar Gördü

Güncelleme:
Ümraniye'de ağaçlık alanda başlayan yangın, metruk bir binaya sıçrayarak içindeki eski eşyaları yaktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı.

Yangın, bugün saat 13.25 sıralarında Topağacı Mahallesi'nde ağaçlık alanda çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olaya yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağaçlık alanda çıkan yangın kentesel dönüşüm için boş olan metruk binaya sıçradı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik saatlik çalışması sonucunda yangın söndürüldü. Ölen yada yaralanın olmadığı yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
