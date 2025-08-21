Ümraniye'de Ağaçlık Alanda Yangın, Metruk Bina Zarar Gördü

ÜMRANİYE'de ağaçlık alanda çıkan yangın metruk binaya sıçradı. Bina içinde olan eski eşyalar yandı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, bugün saat 13.25 sıralarında Topağacı Mahallesi'nde ağaçlık alanda çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olaya yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağaçlık alanda çıkan yangın kentesel dönüşüm için boş olan metruk binaya sıçradı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik saatlik çalışması sonucunda yangın söndürüldü. Ölen yada yaralanın olmadığı yangının çıkış sebebi araştırılıyor.