Ümraniye'de 5 Katlı Binada Yangın: Kısa Sürede Söndürüldü

Ümraniye'de 5 Katlı Binada Yangın: Kısa Sürede Söndürüldü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ümraniye'deki 5 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi, olayda yaralanan kimse olmadı.

Ümraniye'de 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye tarafından kısa sürede söndürüldü.

Yangın saat 17.00 sıralarında Çakmak Mahallesi Şengül Sokak'taki 5 katlı bir binanın çatısında çıktı. Henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan yangını fark edenlerin ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. Yangın, itfaiyenin kısa süreli müdahalesi ile söndürüldü. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde, olayda yaralanan kimsenin olmadığı anlaşıldı. Yangın sonrasında binanın çatısında hasar oluştu.

'HER KATTA YANGIN TÜPÜMÜZ VARDI, İLK MÜDAHALEYİ BİZ YAPTIK'

Yangın çıkan apartmanın yöneticisi Hikmet Özçelik, "Binanın yöneticisiyim, evde eşimle otururken birisi zile bastı, 'Çatınızdan alev çıkıyor' dedi. Hemen binayı boşalttık. O arada birilerine, 'İtfaiyeyi aradınız mı?' diye bağırdım. Arkadaşımın biri, 'Aradım geliyorlar' dedi. 10 dakika içinde itfaiye geldi. Neden çıktığını henüz rapor gelmediği için bilemiyoruz. Büyük bir ihtimalle ya elektrik panosundan ya da asansörün motorundan, bir şeyinden kaynaklı. İtfaiye çok kısa sürede geldi ve yarım saat içinde söndürdük. Dairelere sıçramadı. Sadece maddi kaybımız var. Başka bir kaybımız yok. İlk müdahaleyi 8 numarada oturan arkadaşın kardeşi yaptı. Her katta yangın tüplerimiz var. Yangın tüplerini almış, gelmiş ilk müdahaleyi o yaptı. İlk kıvılcımı o söndürdü. İtfaiye ondan sonra geldi. Maksimum 30 dakika sürdü. Saat 17.00 civarında başladı, 17.30 civarında falanda bitti" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İşte Putin'in telefonda Trump'a yaptığı teklif! Zelenski anında reddetmiş

İşte Putin'in telefonda Trump'a yaptığı teklif! Zelenski anında reddetmiş
Komisyona damga vuran Çukurca gazisi! Takma gözünü eline alıp konuştu

Komisyona damga vuran Çukurca gazisi: Takma gözünü elini alıp...
Oktay Saral, isim vermeden Cem Duman'a yüklendi: Bu dava sizin şahsi hesaplarınıza sığmaz

Erdoğan'ın danışmanı bu fotoğrafa resmen ateş püskürdü
Tekmeler yumruklar havada uçuştu! Amedspor-Erzurumspor maçı sonrası ortalık savaş alanına döndü

Amedspor-Erzurumspor maçı sonrası ortalık savaş alanına döndü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beyaz Saray'daki görüşmede Putin-Zelenski sürprizi

Trump duyurdu! Dünyanın kilitlendiği zirveden sürpriz karar çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.