Ümraniye Belediyesi'nden 40 Bin Türk Bayrağı Dağıtımı

Ümraniye Belediyesi, ilçedeki hanelere ve esnafa 40 bin Türk bayrağının dağıtımını tamamladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" vizyonu doğrultusunda yaptığı bayrak çağrısının ardından harekete geçen Ümraniye Belediyesi, 40 bin Türk bayrağını ilçe genelinde hane ve esnafa ulaştırdı.

Kampanyanın dikkati çeken kısmı ise hazırlanan video oldu.

Bayrak dağıtımı sırasında yaşanan anlar, ekipler tarafından kayda alındı.

Hazırlanan videoda esnafa bayrak takdim edilmesi, dükkanlara asılan ay yıldızlı bayraklar ve kırmızı beyazla süslenen sokakların yanı sıra Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ın da vatandaşlarla bir araya geldiği görüntüler yer aldı.

Binlerce kez paylaşılan, çok fazla beğeni ve yorum alan görüntü için sosyal medya kullanıcıları da "Gurur verici görüntüler", "Türkiye'nin birliği bu karelerde" gibi ifadelerle kampanyaya destek verdi.

Video, kısa sürede Türkiye gündemine girerek trend listelerinde yerini aldı.