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Ümraniye'de 4 Katlı Binada Yangın Çıktı

Ümraniye'de 4 Katlı Binada Yangın Çıktı
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Ümraniye'de bir 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışması sonucunda kontrol altına alındı. Yangında can kaybı ve yaralanma olmadı, ancak daireler kullanılamaz hale geldi.

Hiba KARGI / İSTANBUL, –ÜMRANİYE'de 4 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek tüm çatıyı sardı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından söndürülürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, daire kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Kazım Karabekir Mahallesi, Duygu Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın çatı katında çıktı. İddiaya göre; çatı katında bulunan elektrik tesisatında çıkan yangın kısa sürede tüm çatıyı sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sokağın giriş çıkışına şerit çeken ekipler binada oturanları tahliye etti. Yangın itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından söndürüldü.

'KIŞA HAZIRLIK İÇİN İZOLASYON YAPILIYORDU'

Mahalle sakini İsmail Güngör, "Çatıda izolasyon yaparken yangın çıkmış. Burası 5 katlı bina. Kışa hazırlık için izolasyon yapılıyordu. Ölen ya da yaralanan yok. İtfaiye gelip müdahale etti" dedi. Bahattin Karayel ise, "Çatıda çalışma vardı. Pürmüzle zift kaynatıyorlarmış. O esnada alev çıkıyor. Can kaybı yok. İtfaiye geldi hemen. Bende burada komşuyum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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