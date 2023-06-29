Ümraniye'de 4 Katlı Binada Çıkan Yangın Paniğe Neden Oldu

Ümraniye'de bulunan 4 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın, mahalle sakinlerinde paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü, ancak bir itfaiye eri yaralandı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme devam ediyor.

Yangın saat 14.00 sıralarında Ümraniye Altınşehir Mahallesi Şenel Caddesi'ndeki 4 katlı binanın çatı katında çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle panik yaşayan mahalle sakinleri sokağa döküldü. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangına müdahale eden bir itfaiye eri yaralandı. Yaralanan itfaiye erine ambulansta müdahale edildi

Bina sahibi Remzi Acar, "Yangının nasıl çıktığını bilmiyoruz. İçerideki kişi çıkardık hemen. 4-5 kişi vardı. Bizde yok bir şey çok şükür" dedi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürüyor