Ümraniye'de 32 suç kaydı olan şüphelinin hırsızlık anları güvenlik kamerasında

ÜMRANİYE'de 32 suç kaydı olan şüphelinin hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Adliyeye sevk edilen şüpheli serbest bırakıldı.

Ümraniye'de farklı adreslerde yaşanan hırsızlık olayları üzerine polis ekipleri harekete geçti. Ekipler, yaptıkları çalışma ve güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesi sonucunda şüphelinin kimliğini tespit etti. Hırsızlık suçlarını işlediği belirlenen G.B.'nin 32 suç kaydı olduğu öğrenildi. Şüphelinin Altınşehir Mahallesi'nde bulunan adresine 20 Temmuz Perşembe günü baskın yapıldı. Şüpheli G.B yakalanırken, yapılan aramalarda cep telefonu, DVD Player, büyük boy hoparlör, taşınabilir klima, çeşitli bankalara ait 8 kart, sürücü belgesi ve nüfus cüzdanı ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli serbest bırakıldı.

Şüphelinin hırsızlık yaptığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.