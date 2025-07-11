Ümraniye'de 3 Katlı Binanın Çatısında Yangın Çıktı

ÜMRANİYE'de 3 katlı binanın çatısında tadilat sırasında çıkan yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Yangın, saat 19.00 sıralarında Yukarı Dudullu Mahallesi Egemen Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın çatısında çıktı. Edinilen bilgiye göre, çatıda yapılan tadilat çalışması sırasında yalıtım malzemeleri alev aldı. Dumanları gören mahallelilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü yangında ölen ya da yaralanan olmazken çatıda hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.