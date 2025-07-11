Ümraniye'de 3 Katlı Binanın Çatısında Yangın
Ümraniye'de bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının tadilat sırasında çıktığı düşünülüyor, olayda yaralanan kimse yok.
Ümraniye'de 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yukarı Dudullu Mahallesi Egemen Sokak'taki 3 katlı binanın çatısında yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yaralananın olmadığı yangının, çatıdaki tadilat sırasında çıktığı iddia edildi.
Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel