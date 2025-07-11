Ümraniye'de 3 Katlı Binanın Çatısında Yangın

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ümraniye'de bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının tadilat sırasında çıktığı düşünülüyor, olayda yaralanan kimse yok.

Ümraniye'de 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yukarı Dudullu Mahallesi Egemen Sokak'taki 3 katlı binanın çatısında yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yaralananın olmadığı yangının, çatıdaki tadilat sırasında çıktığı iddia edildi.

Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel
Ve mutlu son! Beşiktaş Orkun Kökçü için uçağı kaldırıyor

Ve mutlu son! Beşiktaş 30 milyon euroluk yıldızı için uçağı kaldırıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Crystal Palace, UEFA Avrupa Ligi'nden çıkarılıp Konferans Ligi'ne gönderildi

UEFA Avrupa Ligi'nden men edilip Konferans Ligi'ne gönderildiler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.