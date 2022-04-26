Ümraniye'de 3 katlı binanın çatısı alev alev yandı - Haberler

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Ümraniye'de 3 katlı binanın çatısı alev alev yandı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Ümraniye'de 3 katlı binanın çatısı alev alev yandı

ÜMRANİYE'de 3 katlı binanın çatısında yangın çıktı.

ÜMRANİYE'de 3 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Mahalleli, yangının binada ikamet eden madde bağımlısı biri tarafından çıkarıldığını öne sürdü.

Yukarı Dudullu Mahallesi Kerem sokakta bulunan 3 katlı binanın çatısında saat 09.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında çatıdan yükselen alevleri görenler itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Binada yaşayanlar itfaiye ekipleri gelmeden önce dışarı çıktı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekibinin yarım saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı. 

Mahalle sakini Hilmi Köklü, "Çatısı yanıyordu. Binadakiler dışarı çıktılar. Herhangi bir yaralanma yok. Binada yaşayan madde bağımlısı bir kişi var onun yaktığını söylüyorlar" dedi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

 


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Dudullu, İtfaiye, Yangın, Güncel, Haberler

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