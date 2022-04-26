Ümraniye'de 3 katlı binanın çatısı alev alev yandı

ÜMRANİYE'de 3 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Mahalleli, yangının binada ikamet eden madde bağımlısı biri tarafından çıkarıldığını öne sürdü.

Yukarı Dudullu Mahallesi Kerem sokakta bulunan 3 katlı binanın çatısında saat 09.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında çatıdan yükselen alevleri görenler itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Binada yaşayanlar itfaiye ekipleri gelmeden önce dışarı çıktı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekibinin yarım saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel