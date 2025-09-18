Haberler

Ümraniye'de 3 Katlı Binada Yangın: 4 Kişi Dumandan Etkilendi

Ümraniye'de bir binanın giriş katında çıkan yangında, biri 2 aylık bebek olmak üzere toplam 4 kişi dumandan etkilendi. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, sağlık ekipleri dumandan etkilenenlere olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı.

Yangın saat 11.45 sıralarında Tepeüstü Mahallesi Poyraz caddesinde bulunan 3 katlı binanın giriş katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı.Üst katta oturanlar dumanları fark ederek, itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine itfaiye,polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye binada mahsur kalanları tahliye etti.Dumandan etkilenen biri 2 aylık bebek 4 kişinin ilk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Dumandan etkilenenler daha sonra tedbir amaçlı hastaneye kaldırıdı.Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

'DUMAN BASITIRINCA NEFES ALAMADIM'

Üst katta oturan Ömer Arzumanoğlu ise, "Evde oturuyorduk,bir koku geldi.Kapıyı açtık baktık binayı duman kaplamış.En alt katta yangın olmuş. Biz de itfaiyeyi aradık, durum bu. Şu an ölen ya da yaralanan yok Allah'a şükür. Üst katta bebek vardı onun için geldi ambulans" diye konuştu. Dumandan etkilenenler arasında bulunan Kerem Aydın ise, "Yangının çıkış nedenini ben de bilmiyorum.Ben uyuyordum duman birden bastırınca nefes alamadım.Kalktım bir anda. Evde çocuklar vardı. Hepsini balkona çıkardım.İtfaiyenin gelmesini bekledik. Telefon yanımdaydı insanlara haber verdim" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
