Ümraniye'de 2 Ayda 12 Hırsızlık Şüphelisi Yakalandı

Ümraniye'de 2 ayda 12 hırsızlık suçunun şüphelisi şahıs, çalıntı motosiklet ile yakalandı. 108 adet suç kaydı bulunan ve 4 ayrı suçtan da aranan U.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, Ümraniye'de genel asayişin sağlanması, suçların önlenmesi ve şüpheli şahısların tespit edilerek yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yürütülen çalışmada, son 2 aylık süreçte farklı mahallelerde gerçekleşen 3 adet "Oto Hırsızlığı", 2 adet "Motosiklet Hırsızlığı", 3 adet "Kapkaç", 2 adet "İşyerinden Hırsızlık", 2 adet "Açıktan Hırsızlık" olmak üzere toplam 12 adet suçun şüphelilerinin tespiti için çok sayıda güvenlik kamerası takipli şekilde incelendi. Yapılan incelemede, gerçekleştirdiği olaylardan çok sayıda araç, ev-ofis eşyası, para ve kişisel eşyalar ile kapkaçlarda telefon çaldığı anlaşılan ve olayları gerçekleştirdiği belirlenen U.K. isimli şahıs geçtiğimiz Cuma günü Şerifali Mahallesi'nde çalmış olduğu motosiklet ile birlikte yakalandı. Yakalanan şüpheli hakkında yapılan sorgulamada şahsın adli makamlarca 4 ayrı suçtan "Aranıyor" olduğu ve benzer suçlardan toplam 108 adet suç kaydı bulunduğu anlaşıldı. Konu ile ilgili yakalanan ve 12 ayrı suçtan adli makamlara sevk edilen U.K., tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - İSTANBUL