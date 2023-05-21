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Ümraniye'de 2 Ayda 12 Hırsızlık Suçuna Karışan Şüpheli Yakalandı

Ümraniye'de 2 Ayda 12 Hırsızlık Suçuna Karışan Şüpheli Yakalandı

Güncel Haberler

Ümraniye'de son 2 ayda 12 hırsızlık olayının şüphelisi çalıntı motosiklet ile yakalandı. Benzer suçlardan 108 adet suç kaydı bulunan ve 4 ayrı suçtan aranan şüpheli U.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

ÜMRANİYE'de son 2 ayda 12 hırsızlık olayının şüphelisi çalıntı motosiklet ile yakalandı. Benzer suçlardan 108 adet suç kaydı bulunan ve 4 ayrı suçtan aranan şüpheli U.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Ümraniye'de genel asayişin sağlanması, suçların önlenmesi ve şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Çalışmalarda son 2 ayda gerçekleşen 3 oto hırsızlığı, 2 motosiklet hırsızlığı, 3 kapkaç, 2 işyerinden hırsızlık ve 2 açıktan hırsızlık olmak üzere toplam 12 suçun şüphelisi olan kişi çok sayıda güvenlik kamerası incelenerek tespit edildi. Kimliği tespit edilen U.K. 19 Mayıs Cuma günü çalmış olduğu motosikletle Ümraniye'de yakalandı. Yapılan sorgulamada 4 ayrı suçtan arandığı ve benzer suçlardan 108 adet suç kaydı bulunduğu tespit edilen U.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

- İstanbul

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İstanbul Ümraniye Güncel Haberler

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