Ümraniye'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinliği

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 7'nci yıl dönümünde Ümraniye'de anma etkinliği düzenlendi. Programda hayatını kaybeden şehitler için Kuran-ı Kerim tilaveti okundu, dualar edildi ve 15 Temmuz'da yaşananlar hazırlanan video ile izletildi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 7'nci yıl dönümünde Ümraniye Millet Bahçesi'nde şehitleri anma etkinliği gerçekleştirildi. Darbe girişiminde 8 şehit ve 114 gazi veren Ümraniye'de şehit ve gazi aileleri için yemekli bir etkinlik düzenledi. Etkinliğe Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Ümraniye Kaymakamı Abdülaziz Aydın, şehit, gazi yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

'TÜRKİYE'NİN İKİ KIRMIZI ÇİZGİSİ VAR; PKK VE FETÖ'

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım programda yaptığı konuşmada, 'Gazilerimiz ve şehitlerimiz çok önemli. Siz aileleri hepimizin başının tacısınız. Bu ülkenin bunu yaşaması gerekiyormuş. Cumhurbaşkanımızın bir söylemiyle yaşlısından kadınına, erkeğinden, çocuğuna herkes sokağa indi. Ben o gece arkadaşımın babasının cenazesi için Gümüşhane'ye gitmiştim. Uçaktan indiğimde saat 22.00'ydi ve o zaman öğrendim. O geceyi Cenab-ı Hak bir daha yaşatmasın. Ne mutlu, şehit ve gazi olanlara, biz olamadık ama sabaha kadar sokaktaydık. En son da Cumhurbaşkanımız ile havalimanında bulunduk. Çok şükür, Allah bir daha kardeş kanı dökülmesine ve böyle olaylara fırsat vermesin. Türkiye'nin iki kırmızı çizgisi var, bir PKK, iki FETÖ terör örgütü. Bunlara karşı uyanık olmalıyız, bu vatanı hiçbir zaman ezdirmemeliyiz. Vatan ve bayrak olmazsa hiçbir şey olmaz. Dinimizi yaşayıp yüceltmezsek, devletimiz olmazsa hiçbir şey olmaz. Suriye'de Irak'ta Libya'da insanların çektiklerini gördük. Onun için birlikte olmalıyız, bir olmalıyız. Şehitlerimize tekrar rahmet diliyorum, Vefat edenlerin ailelerine ve çocuklarına sabır diliyorum. Biz devlet ve belediye ve kaymakamlık olarak sizin emrinizdeyiz. Her zaman beraberiz. Bir dahaki toplantılarımızda lütfen hep beraber ve birlikte olalım. Bu ruhu birlikte yaşayalım" dedi. (DHA)