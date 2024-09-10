Ümraniye'de 11 Katlı Binada Yangın Çıktı

ÜMRANİYE'de 11 katlı binanın 10'uncu katındaki dairede bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alev alev yanan dairede kimsenin olmadığı öğrenilirken daire kullanılmaz hale geldi. O anlar çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıdı.

Yangın saat 16.00 sıralarında Namık Kemal Mahallesi Kuyulu sokakta 11 katlı binanın 10'uncu katında çıktı. Çıkış nedeni belirlenemeyen yangın kısa sürede büyürken alevler dairenin tamamını sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Binada yaşayanlar kendi imkanlarıyla çıkarken, dairedeki yangın itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla 1 saatte söndürüldü. Alev alev yanan dairede kimsenin olmadığı öğrenilirken daire kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürerken o anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

'CAM KIRIKLARI YERE DÜŞÜNCE ÇOK SES OLDU'

Mahalle sakini Mustafa Yıldız, "Çıkış nedeni henüz belli değil. İtfaiyenin müdahalesi devam ediyor. Binada yaşayan çocuklu birkaç aile dışarı çıktı. Herhangi bir yaralanma yok" diye konuştu. Taha Sultan ise "Bizim tanıdığımızın evi, yangın çıktıktan sonra hemen itfaiye ekipleri gelip müdahale etti. Daire kimse yok. Küçük bir patlama oldu. Cam kırıkları yere düşünce çok ses oldu. Dairede kimse olmadığı için yaralı yok. Bizde 'Cana geleceğine mala gelsin' dedik" ifadelerini kullandı.