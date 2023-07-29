Ümraniye'de 10 Bin Kişiye Aşure İkram Edildi

Ümraniye'de Muharrem ayı dolayısıyla dev kazanlarda pişirilen aşureler 10 bin vatandaşa ikram edildi. Programa AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum ve Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım da katıldı.

- Ümraniye'de kazanlar kaynadı, 10 bin kişiye aşure ikram edildi

Başkan İsmet Yıldırım : "Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum"

İSTANBUL - Ümraniye'de Muharrem ayı dolayısıyla dev kazanlarda pişirilen aşureler 10 bin vatandaşa ikram edildi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programa AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum ve Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'da katılım sağladı.

Ümraniye Belediyesi Muharrem ayı nedeniyle her yıl geleneksel hale getirdiği Aşure dağıtımlarına bu yılda devam etti. Alemdağ Caddesi'nde düzenlenen özel bir programla 10 bini aşkın vatandaşa dev kazanlarda kaynatılan aşureler dağıtıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda mehter ekibinin sahnesiyle devam etti. Programa, AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum ve Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım katılım sağladı. Başkan Yıldırım ve İstanbul Milletvekili Kurum, aşure kazanının başına geçerek, aşure pişirdi vatandaşlara ikramda bulundu.

"Muharrem ayının herkese hayırlar getirmesini niyaz ediyorum"

Aşure dağıtımı sonrası konuşan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Muharrem ayımız mübarek olsun. Kerbela'da Hüseyin Efendimizle 70 şehidimiz var. Başta Hüseyin Efendimiz olmak üzere tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Aşure Günü, birlik beraberlik günü. Türk milleti olarak birliğimizi ve beraberliğimizi korumalıyız. Bugüne kadar çok şükür ki korumayı başardık. Alevisiyle, Sünnisi ile Kürdüyle Lazıyla hiçbirimizin birinden bir farkı yok. Bütün yaratılanlar başımızın tacı. Aşurenin bizlere hayır getirmesi dileğiyle. Muharrem ayının herkese hayırlar getirmesini niyaz ediyorum" dedi.