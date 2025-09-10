Ümraniye Çocuk Festivali'nde 44 Bin 500 Kişi Bir Araya Geldi

Ümraniye Belediyesince yaz tatilinde düzenlenen Çocuk Festivali'nde 44 bin 500 kişi bir araya getirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçede geleneksel hale getirilen festival, yaz tatili boyunca her hafta farklı mahallelerdeki 21 parkta gerçekleştirildi.

Çocukların aileleriyle birlikte katıldıkları festivalde palyaçolar, sihirbaz gösterileri, oyun parkurları, pamuk şeker ikramları gibi etkinlikler düzenlendi.

Parkları şenlik alanına çeviren festivale, 23 Haziran-5 Eylül tarihleri arasında 44 bin 500 kişi katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, çocukların hem eğlenip hem sosyalleşebileceği güvenli ortamlar oluşturmanın son derece önemli olduğunu belirtti.

Festivalde çocuklara aileleriyle neşeli ve kaliteli zaman geçirme imkanı sunduklarını ifade eden Yıldırım, bu tür etkinlikleri her yıl geliştirerek sürdüreceklerini kaydetti.