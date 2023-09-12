Ümraniye Belediyesinden Down Sendromlu Futsal Milli Takımı'na altın hediyesi

Down Sendromlu Futsal Milli Takımı, Avrupa şampiyonu olacaklarına dair söz verdikleri Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, milli takım ile Avrupa Şampiyonası öncesi bir araya gelip şampiyonluk sözü alan Başkan Yıldırım, şampiyon olan sporcularla kahvaltıda bir araya geldi.

Yıldırım, 20 yıl öncesine kadar engelli çocuklara gereken ilginin gösterilmediğini belirtti.

Başkan Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte devletin her kademesinin harekete geçtiğini, her dalda engelli sporcuların yetiştiğini kaydetti.

Final maçı öncesinde sporcuların kupayı kazanacaklarına dair söz verdiğine dikkati çeken Yıldırım, "Biz de onlara bir söz vermiştik. Şimdi verdiğimiz sözümüzü yerine getiriyoruz ve kardeşlerimize altın hediye ediyoruz. İnşallah bundan sonra da Özel Futsal Milli Takımımızı dünya şampiyonu olarak görmek istiyoruz. Şampiyonlukta emeği geçen Federasyon Başkanımıza, teknik ekibe ve sporcularımıza çok teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Down Sendromlu Futsal Milli Takımı teknik heyeti ve oyuncuları ise dünya kupasını da alacakları yönünde Yıldırım'a söz verdi.