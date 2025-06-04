Ümraniye Belediyesi Yol Bakım ve Onarım Çalışmalarına Devam Ediyor

Ümraniye Belediyesi Yol Bakım ve Onarım Çalışmalarına Devam Ediyor
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Ümraniye Belediyesi, ilçenin ulaşım altyapısını güçlendirmek için son 6 yılda 182 bin ton asfalt serimi gerçekleştirerek yol bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.

ÜMRANİYE Belediyesi, ilçenin ulaşım altyapısını güçlendirmek ve yaşam kalitesini artırmak amacıyla yol bakım ve onarım çalışmalarını sürdürdüğünü duyurdu. Belediyeden yapılan bilgilendirmede ekipler tarafından ilçe genelinde son 6 yılda 182 bin ton asfalt serimi gerçekleştirildiğini ifade edildi.

Açıklamada, "İlçenin dört bir yanında sürdürülen çalışmalarla, hem trafik akışının daha güvenli ve konforlu hale gelmesi sağlanıyor hem de yıpranmış yollar yenilenerek modern bir görünüme kavuşturuluyor. Planlı ve programlı şekilde yürütülen asfalt serimi çalışmaları sayesinde, uzun süredir bakım bekleyen cadde ve sokaklar da yenilenmiş oluyor" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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