Ümraniye Belediyesi Yamanevler Mahallesi'nde Kapalı Pazar Alanı Açtı

Ümraniye Belediyesi tarafından Yamanevler Mahallesi'nde yapılan kapalı pazar alanı cumartesi ve çarşamba günleri hizmet vermeye başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 12 bin metrekare alanda kurulan ve 2 kattan oluşan Yamanevler Mahallesi'ndeki kapalı pazar alanı haftada iki gün hizmet verecek.

Pazara gelebilmek için konulan ücretsiz servisler, Yamanevler Mahallesi İmam Azam Camisi, İnkılap Mahallesi Mevlana Camisi, Site Mahallesi Soyak Camisi, Kazım Karabekir Mahallesi Meyveli Bahçe Camisi, Atakent Mahallesi Halilurrahman Camisi ve Armağanevler Mahallesi Hidayet Camisi önü olmak üzere 6 farklı noktadan saat 11.00 ile 19.15 arasında her 45 dakikada bir hareket edecek.

Ayrıca pazar yerinde, yönetim ve ticari alanları, pazar stantları, güvenlik, çay ocağı, mescitler, çocuk oyun bölümü ile 300 araç kapasiteli otopark yer alıyor.

Geçen hafta çarşamba ve cumartesi günü hizmet veren pazardan yaklaşık 10 bin kişi alışveriş yaptı.