Ümraniye Belediyesi Unlu Mamul Üretim İşletmelerini Denetledi
Ümraniye Belediyesi, ilçe genelindeki pastaneleri denetleyerek hijyen standartları, son kullanma tarihleri ve fiyat etiketleri gibi kriterleri kontrol etti. Eksiklik tespit edilen işletmelere iyileştirme uyarısı yapıldı.
Ümraniye Belediyesi, ilçe genelinde unlu mamul üreten işletmeleri denetledi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, denetimlerde pastanelerin hijyen standartlarına uyumu, ürünlerin son kullanma tarihleri, fiyat etiketleri, gramaj kontrolleri, personelin çalışma koşulları ve kıyafet düzenlemeleri gibi birçok kritere bakılıyor.
Ekipler, eksiklik tespit edilen işletmelere gerekli iyileştirmelerin en kısa sürede yapılması konusunda uyarıda bulundu.
İlçe halkının sağlıklı, hijyenik ve güvenilir gıdaya ulaşabilmesi amacıyla yapılan denetimlerin süreceği belirtildi.