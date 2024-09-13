Ümraniye Belediyesi Spor Kulübü Atletizm Sporcusu Halil Yaşın Merrell Belgrad Ultra Trail Maratonu'nda Birinci Oldu

Ümraniye Belediyesi Spor Kulübü'nün atletizm sporcusu Halil Yaşın, bu yıl ikincisi düzenlenen Merrell Belgrad Ultra Trail Maratonu'nda 15 kilometre kategorisinde birinci oldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 6-8 Eylül'de Kemerburgaz Kent Ormanı'nda düzenlenen Merrell Belgrad Ultra Trail Maratonu'na, geçen yıl aynı yarışta parkur rekoru kırarak şampiyonluk ipini göğüsleyen Yaşın da katıldı.

Yarışmanın 15 kilometrelik parkurunda mücadele eden Yaşın, 58 dakika 46 saniye ile birinci oldu. Yaşın, bu süreyle parkur rekorunu da kırdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Halil Yaşın'ın başarısı, Ümraniye'mizin spor alanında kazandığı gücün ve gençlerimizin azminin en güzel göstergesidir. Ümraniye Belediyesi olarak sporun her alanında gençlerimize verdiğimiz desteğin böyle güzel sonuçlar doğurduğunu görmek bizleri hem onurlandırıyor hem de motive ediyor. Halil Yaşın'ı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.