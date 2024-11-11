Ümraniye Belediyesi sıcak çorba ikramını sürdürüyor

Ümraniye Belediyesi, soğuk günlerde vatandaşların içini ısıtmak için yıllardır sürdürdüğü sıcak çorba ikramını bu yıl da genişleterek devam ettiriyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde yapılan çorba dağıtımı, sağlık çalışanları, hasta ve hasta yakınlarına moral kaynağı oluyor.

Belediyenin Mobil İkram Aracı ile sunulan çorbalar, aşevi ekibince titizlikle hazırlanıp her akşam ücretsiz olarak ikram ediliyor.

Belediye, her hafta cuma namazı sonrası Dudullu Adile Sultan Çeşmesi'nde, cumartesi öğle namazının ardından da Ümraniye 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda vatandaşlara çorba ikramında bulunuyor.

Soğuk havalarda sıcak çorba ikramıyla vatandaşların içlerini ısıtan Ümraniye Belediyesinin tek kullanımlık bardaklarda ve hijyenik koşullarda sunduğu çorbaları büyük beğeni görüyor.