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Ümraniye Belediyesi, öğrencileri TUSAŞ'a geziye götürecek

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Ümraniye Belediyesi, ilçede eğitim gören 11. sınıf öğrencilerini Ankara'daki Türk Havacılık Uzay Sanayiine (TUSAŞ) geziye götürecek. Geziyle gençler, insansız hava araçları ve uçak üretim süreçlerini yakından görme fırsatı bulacak.

Ümraniye Belediyesi, ilçede eğitim gören öğrencileri Ankara'daki Türk Havacılık Uzay Sanayiine ( Tusaş ) geziye götürecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçedeki 11. sınıf öğrencileri için TUSAŞ'a 5 gün sürecek gezi düzenlenecek.

Geleceğin mühendisleri ve yazılımcılarına ufuk kazandırmayı amaçlayan geziyle gençler, insansız hava araçları ve uçak üretim süreçlerini yakından görme fırsatı bulacak.

TUSAŞ gezisine yaklaşık 500 öğrencinin katılması bekleniyor.

Kaynak: AA / Güncel

Ankara TUSAŞ Havacılık Eğitim Güncel Haberler

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