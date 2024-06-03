Ümraniye Belediyesi, öğrencileri TUSAŞ'a geziye götürdü
Ümraniye Belediyesi, ilçede eğitim gören öğrencileri Ankara'da bulunan TUSAŞ yerleşkesine geziye götürdü. Gezi kapsamında gençler, TUSAŞ'ın üretim hattında bulunan insansız hava araçları ve uçakları yakından inceleme fırsatı bulacak.
Ümraniye Belediyesi, ilçede eğitim gören öğrencileri Ankara'da bulunan TUSAŞ yerleşkesine geziye götürdü. 5 gün sürecek olan gezide gençler; insansız hava araçları Anka, Aksungur, Atak 2 ve Gökbey Helikopteri, Türksat 6A ve Göktürk 2 uyduları, Hürjet ve F-16 uçaklarını üretim hattında yakından görme fırsatı bulacak.
Ümraniye Belediyesi, ilçedeki 11'inci sınıf öğrencileri için Ankara'da bulunan Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ) 5 gün sürecek gezi düzenledi. Bugün başlayan ve 7 Haziran'da tamalanacak geziye yaklaşık 500 öğrenci katıldı.
Geleceğin mühendisleri ve yazılımcılarına ufuk kazandırmayı amaçlayan TUSAŞ gezisi ile gençler; İnsansız hava araçları Anka, Aksungur, Atak 2 ve Gökbey Helikopteri, Türksat 6A ve Göktürk 2 uyduları, Hürjet ve F-16 uçaklarını üretim hattında yakından görme fırsatı bulacak.