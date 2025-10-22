Ümraniye Belediyesi'nden Yaşlılara Yönelik Afet Eğitimi

Ümraniye Belediyesi, afetlere karşı yaşlı bireylerin güvenliğini önceleyen "Evimde Güvendeyim" projesi kapsamında eğitim düzenledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile Afet İşleri Müdürlüğü işbirliğinde, "Aktif Yaş-Al" hizmetleri kapsamında yürütülen proje, birime kayıtlı ve desteğe ihtiyaç duyan yaşlı vatandaşları kapsıyor.

Birebir uygulanan proje kapsamında, yaşlıların olası afet ve acil durumlarda karşılaşabilecekleri risklerin azaltılması, bilinç ve farkındalık düzeylerinin artırılması amaçlanıyor.

Afetlerin, yaşlılar, kronik hastalığı bulunanlar ve engelliler üzerinde diğer bireylere kıyasla daha fazla etki oluşturduğuna dikkati çekilen eğitimde, afet öncesi dönemde yapılacak hazırlık çalışmalarının önemi vurgulandı.

Eğitimlerde, yaşlı bireylerin özel ihtiyaçları tespit edilerek, mekansal ve bölgesel planlamalar buna göre yapıldı.

Program kapsamında, deprem, yangın, sel gibi afet türlerine yönelik bilgilendirmeler, tatbikatlar ve uygulamalı gösterimler gerçekleştirildi.

Katılımcılara, afet öncesi alınabilecek önlemler ile afet anında ve sonrasında yapılması gerekenler aktarıldı.

Projeyle sosyal hizmetin ve yardımların afet yönetimiyle entegre biçimde yürütülmesi hedefleniyor.