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Ümraniye Belediyesi'nden Ücretsiz Aşçılık Kursu

Ümraniye Belediyesi'nden Ücretsiz Aşçılık Kursu
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Ümraniye Belediyesi tarafından açılan ücretsiz aşçılık kursunda eğitim alan kursiyerler, mutfak tekniklerini öğrenerek meslek sahibi olma fırsatı yakalıyor. Kurs sonunda katılımcılar, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika ile istihdam olanaklarına erişiyor.

Ümraniye Belediyesince açılan ücretsiz aşçılık kursunda eğitim alan kursiyerler, meslek sahibi oluyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kadın ve Aile Müdürlüğüne bağlı Meslek Akademisi bünyesinde verilen Aşçı Çırağı Kursu'nda eğitim alan katılımcılar, hem yemek konusundaki becerilerini geliştiriyor hem de meslek sahibi oma şansını yakalıyor.

Ulusal ve uluslararası mevzuatlara uygun verilen eğitimlerle hijyen, sanitasyon kurallarına uyan, mutfak tekniklerine hakim ve uygulama becerisini geliştirmiş bireyler kazandırmayı amaçlayan kursta, bir aşçının donanım sahibi olması için gereken tüm alanlarda eğitim veriliyor.

Kurs sonunda aldıkları Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikayla istihdama katılan kursiyerler, konaklama ve ulaşım işletmelerinin yiyecek-içecek ünitelerinde, kurum mutfaklarında, kafeterya ve restoranlarda, yemek fabrikalarında, ulaşım araçlarının yiyecek-içecek üniteleri gibi birçok alanda çalışma imkanı buluyor.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Vatandaşlarımıza çok sayıda branşta ücretsiz eğitim imkanı sunuyoruz. Aşçılık da bunlardan biri. Kursiyerler burada yemek yapma sanatını öğreniyor, hem meslek ediniyor hem de sosyalleşiyor. Bu tür kurslarla istihdama kalifiye eleman yetişmesine de katkı sunmuş oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Şaduman Türkay - Güncel
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