Ümraniye Belediyesi'nden Organik Atık Projesi: Kompost Gübre Üretimi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ümraniye Belediyesi, semt pazarlarından toplanan organik atıkları işleyerek kompost gübre üretiyor. Bu proje ile çevre koruma bilinci artırılırken, doğal gübre kullanımı ile toprak verimliliği artırılacak.

Ümraniye Belediyesi, semt pazarlarından toplanan sebze ve meyve başta olmak üzere çeşitli organik atıkları işleyerek kompost gübreye dönüştürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 2024 yılının Ekim ayında faaliyete geçirilen Koru Kompost Üretim Tesisi'nde organik atıkların çöp haline gelmeden geri kazanılması hedefleniyor.

Tesiste, atıkların çevreye zarar vermeden değerlendirilmesi sağlanırken, tarımda ve peyzaj alanlarında kullanılabilecek nitelikte doğal gübre üretimi gerçekleştiriliyor.

Üretilen gübre Ümraniye'deki park, bahçe ve yeşil alanlarda bitkisel üretim ve bakım faaliyetlerinde kullanılıyor. Bu sayede hem toprak verimliliği artırılıyor hem de kimyasal gübre kullanımının azaltılması hedefleniyor.

Proje, sıfır atık yaklaşımının bir parçası olarak değerlendirilirken, tesiste yürütülen çalışmalar atıkların doğaya zarar vermeden yeniden kullanılmasını sağlayarak çevre koruma bilincini artırmayı amaçlıyor.

Belediye, kompost tesisine paralel olarak organik atıkların ayrıştırılması ve geri dönüşümü konusunda vatandaşlara yönelik bilgilendirme ve eğitim çalışmaları da yürütüyor.

Yerel kaynaklarla ve bölgedeki atıklardan faydalanılarak yürütülen kompost üretim süreciyle hem ekonomik tasarruf sağlanıyor hem de yerel döngüsel ekonomi anlayışı destekleniyor.

Kaynak: AA / Ali Osman Kaya - Güncel
Akıllara durgunluk veren olay! Hareket halindeki trenin üstünde ilişkiye girdiler

Akıllara durgunluk veren olay! Hareket halindeki trenin üstünde ilişkiye girdiler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İmzayı atması an meselesi! İşte Dzeko'nun yeni takımı

İmzayı atması an meselesi! İşte Dzeko'nun yeni takımı
Kendisini rahatsız eden erkeği ayaklarından vuran kadın, o anları sosyal medyadan paylaştı

Kendisini rahatsız eden erkekten intikamını böyle aldı
Görüntü Türkiye'den! Bu uyarıyı dikkate alan sürücüler, binlerce liralık cezadan kurtuldu

Bu uyarıyı dikkate alan sürücüler, binlerce liralık cezadan kurtuldu
Bu sezon sadece 23 dakika oynayan futbolcu Galatasaray'a geliyor

Bu sezon sadece 23 dakika oynayan futbolcu Galatasaray'a geliyor
Ghezzal'dan yıllar sonra gelen Galatasaray itirafı

Yıllar sonra gelen itiraf! Süper Lig'in o devini elinin tersiyle itmiş
Memur ve emekli temmuzda ne kadar zam alacak? Masada 3 farklı rakam var

Memur ve emekli ne kadar zam alacak? Masada 3 farklı rakam var
Acun Ilıcalı'nın ayrılışının arkasındaki neden ortaya çıktı! Yok artık dedirtti

Acun Ilıcalı'nın fişini bakın kim çekmiş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.