Ümraniye Belediyesi'nden Organik Atık Projesi: Kompost Gübre Üretimi

Ümraniye Belediyesi, semt pazarlarından toplanan sebze ve meyve başta olmak üzere çeşitli organik atıkları işleyerek kompost gübreye dönüştürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 2024 yılının Ekim ayında faaliyete geçirilen Koru Kompost Üretim Tesisi'nde organik atıkların çöp haline gelmeden geri kazanılması hedefleniyor.

Tesiste, atıkların çevreye zarar vermeden değerlendirilmesi sağlanırken, tarımda ve peyzaj alanlarında kullanılabilecek nitelikte doğal gübre üretimi gerçekleştiriliyor.

Üretilen gübre Ümraniye'deki park, bahçe ve yeşil alanlarda bitkisel üretim ve bakım faaliyetlerinde kullanılıyor. Bu sayede hem toprak verimliliği artırılıyor hem de kimyasal gübre kullanımının azaltılması hedefleniyor.

Proje, sıfır atık yaklaşımının bir parçası olarak değerlendirilirken, tesiste yürütülen çalışmalar atıkların doğaya zarar vermeden yeniden kullanılmasını sağlayarak çevre koruma bilincini artırmayı amaçlıyor.

Belediye, kompost tesisine paralel olarak organik atıkların ayrıştırılması ve geri dönüşümü konusunda vatandaşlara yönelik bilgilendirme ve eğitim çalışmaları da yürütüyor.

Yerel kaynaklarla ve bölgedeki atıklardan faydalanılarak yürütülen kompost üretim süreciyle hem ekonomik tasarruf sağlanıyor hem de yerel döngüsel ekonomi anlayışı destekleniyor.