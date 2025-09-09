Ümraniye Belediyesi'nden Okul Güvenliği İçin Denetim

Ümraniye Belediyesi, yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerin huzur ve güvenliği için zabıta ekipleriyle okulların çevresinde denetimleri artırdı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 2025-2026 eğitim öğretim yılının başlamasıyla Ümraniye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin güvenliğini sağlamak için okul çevrelerinde denetimler gerçekleştiriyor.

Ekipler sabah saatlerinden itibaren okul bölgelerinde görev alarak, öğrencilerin güvenli şekilde yolun karşısına geçmelerine yardımcı oluyor. Özellikle yaya geçitlerinde gerçekleştirilen bu uygulama ile çocukların okullarına rahat ve güvenli bir şekilde ulaşmaları sağlanıyor.

Okulların giriş ve çıkışlarında yoğunluk yaşanmaması için trafik düzenine de destek veren ekipler, aynı zamanda okul çevresindeki araç parklarını ve seyyar satıcıları denetliyor.

Okul çevresinde güvenliği tehdit edebilecek tüm unsurlara karşı önlem alan zabıta ekiplerinin, bu uygulamaları yıl boyunca periyodik olarak sürdürmesi planlanıyor.