Ümraniye Belediyesi'nden Dünya Yaşlılar Günü Etkinliği

Ümraniye Belediyesi, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü kapsamında yürüyüş etkinliği düzenleyerek yaşlıların sağlıklı yaşam alışkanlıklarına dikkat çekti. Fizyoterapistlerin eşliğinde gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılar, doğayla iç içe zaman geçirdi ve ikramlarla ağırlandı.

Ümraniye Belediyesi, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü kapsamında ilçedeki millet bahçelerinde yürüyüş etkinliği düzenledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "Aktif Yaş Al, Sağlıkla Kal, Topluma Değer Kat" sloganıyla Ümraniye Millet Bahçesi ve Osmangazi Millet Bahçesi'nde fizyoterapist ve alanında uzman eğitmenler eşliğinde yürüyüş yapıldı.

Programda, katılımcılar hem doğayla iç içe zaman geçirdi hem de sağlıklı yaşam alışkanlıkları konusunda bilinçlendirildi.

Katılımcıların fiziksel ve ruhsal sağlığını desteklemeyi amaçlayan etkinlik sonrasında ikramlarda bulunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, 65 yaş üstü vatandaşların sağlıklı ve aktif bir yaşam sürmeleri için destek olmaya devam ettiklerini, onların hem sosyalleşebileceği hem de hareket ederek sağlıklı kalabilecekleri bir etkinlik gerçekleştirdiklerini ifade etti.

