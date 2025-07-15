Ümraniye Belediyesi'nden 15 Temmuz kısa filmi: 'Kuşlar Filleri Yener'

ÜMRANİYE Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla hazırladığı kısa filmle izleyicileri hem duygulandırdı hem düşündürdü. 'Kuşlar Filleri Yener' temasıyla hazırlanan video, bir torun ve dedesi üzerinden 15 Temmuz'un ruhunu gelecek kuşaklara aktarıyor.

Ümraniye Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında kısa film hazırladı. 'Kuşlar Filleri Yener' başlığıyla sunulan video, geçmiş ile bugünü birleştiren duygu dolu bir anlatım sunuyor.

Filmde, 6 yaşındaki Selim'in dedesine sorduğu bir soruyla başlayan sahne, izleyicileri hem Çanakkale'ye hem de 15 Temmuz gecesine götürüyor. Kurgusu ve görsel diliyle dikkat çeken video, bir çocuğun merakıyla dedesinin hatıraları arasında kurulan köprü sayesinde, tarih bilincini gelecek nesillere aktarmayı başarıyor. Video boyunca Çanakkale ruhunun 15 Temmuz gecesinde nasıl vücut bulduğu; millet iradesinin, tanklara, uçaklara, silahlara karşı nasıl galip geldiği etkileyici görüntülerle vurgulanıyor.

Final sahnesinde ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Milletimizi meydanlara davet ediyorum" çağrısıyla Ümraniye'nin ayağa kalktığı anlara yer veriliyor.

Ümraniye Belediyesi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"15 Temmuz, sadece bir tarih değil; bu milletin iradesini, kararlılığını ve bağımsızlık aşkını gösterdiği onurlu bir duruştur. O gece sokaklar, vicdanlar, meydanlar; hakkın batıla, adaletin zulme, istiklalin istiskale galip geldiği yerler oldu. Ümraniye Belediyesi olarak, bu büyük direnişi unutturmamak ve genç nesillere aktarmak adına bu özel filmi hazırladık. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun."