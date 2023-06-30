Ümraniye Belediyesi Kurban Bayramı'nda Denetim ve Temizlik Faaliyetlerini Sürdürüyor

Ümraniye Belediyesi, Kurban Bayramı çerçevesinde ilçedeki denetim, temizlik ve kurban dağıtım faaliyetlerini sürdürüyor. Belediye ekipleri, kurban pazarında hijyen kurallarına uygun şekilde çalışma yürütüyor ve kesim yapan vatandaşlara müdahale ediyor. Ayrıca temizlik çalışmaları ve ihtiyaç sahiplerine kurban eti bağışları da gerçekleştiriliyor.

Ümraniye Belediyesi, Kurban Bayramı çerçevesinde ilçedeki denetim, temizlik ve kurban dağıtım faaliyetlerini sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kurbanlıkların ilçeye gelmesiyle başlayan çalışmalar, Hekimbaşı'ndaki kurban pazarında devam etti.

Belediyenin zabıta, veteriner ve temizlik ekipleri pazarda hijyen kurallarına uygun şekilde çalışma yürüttü.

Ümraniye Belediyesi zabıta ekipleri de belirlenen noktalar dışında kesim yapan vatandaşlara müdahale ederek, işlem yaptı.

Belediyenin temizlik personeli başta kurban kesim alanları olmak üzere birçok noktada temizlik çalışması yapıyor.

Belediye bünyesinde yer alan "Çözüm Merkezi" de bayram boyunca vatandaşların dilek, talep ve şikayetlerini ilgili birimlere yönlendiriyor.

Ümraniye Belediyesi ekipleri ayrıca ihtiyaç sahiplerini evlerinde ziyaret ederek kurban eti bağışlarını teslim ediyor.