Ümraniye Belediyesi Kurban Bayramı Hazırlıklarını Tamamladı

Ümraniye Belediyesi Kurban Bayramı Hazırlıklarını Tamamladı
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Ümraniye Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi tüm hazırlıklarını tamamladı. Temizlik, güvenlik, sağlık önlemleri ve ulaşım düzenlemeleri ile kurban satış ve kesim alanlarında kapsamlı çalışmalar yürütüldü.

ÜMRANİYE Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde tüm hazırlıklarını tamamladığını duyurdu. Kurban satış ve kesim alanlarından temizlik hizmetlerine, sağlık ve güvenlik önlemlerinden ulaşım düzenlemelerine kadar birçok alanda kapsamlı çalışmalar yürütüldü.

Ümraniye Belediyesi Zabıta İşleri Müdürlüğü tarafından Hekimbaşı Kurban Satış ve Kesim Alanı'nda 11 peron, toplam 215 küçükbaş ve büyükbaş hayvan çadırı ile 4 boş çadır hazırlandı. Ayrıca, 3 kesim konteyneri de alanda hizmet verecek şekilde kurulumu devam ediyor. Esenkent Kurban Pazarı'nda ise 51 çadır ve kesim ünitesinin kurulumu tamamlanmakla bu alanlarda 11 oto yıkama alanı ve 3 kesimhane için de çalışmalar devam etmekte olup 16 adaklık kurban alanı ise hazır bulunacak.

Belediye tarafından yapılan yazılı açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Temizlik İşleri Müdürlüğü ise Kurban Bayramı süresince kurban satış ve kesim alanlarında kapsamlı temizlik hizmetleri sunacak. Satış alanları günde iki kez süpürgeli araçlarla temizlenirken kesim alanlarının da düzenli olarak temizliği sağlanacak. Ayrıca, gübre döküm alanları ve yol üzerindeki gübreler temizlenecek. Kurban kesim alanlarına kurulan lavabo ve banyolar ise günlük hijyen denetimlerinden geçirilecek. Vatandaşlardan gelen gübre talepleri toplanarak adreslerine sevk edilirken ilçe genelindeki konteynerler de yıkanıp dezenfekte edilecek. Ümraniye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Veterinerlik İşleri Müdürlüğü iş birliğiyle hastalıklı kurbanların alınarak güvenli şekilde gömülmesi sağlanacak. Kurban kesim izni verilen yerler temizlik açısından düzenli olarak denetlenecek ve gerekli müdahaleler gerçekleştirilecek. Bayram sonrasında ise kurban alanlarında kireçleme çalışmaları yapılacak. Bayram öncesinde ilçemize gelen kurbanlık hayvanların sağlık kontrolleri, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda veteriner hekimler tarafından düzenli olarak gerçekleştirilmektedir. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, hayvan sağlığı ve refahıyla ilgili tespitlerde bulunup gerekli işlemleri başlatmaktadır. Kurban satış ve kesim alanlarında, hayvan gübresinden kaynaklanan karasinek ve sivrisineklere karşı sabah ve akşam ilaçlama çalışmaları titizlikle yürütülmektedir. Ayrıca dezenfeksiyon işlemleri hem insan hem hayvan sağlığı gözetilerek gerçekleştirilmektedir. Kurbanlık hayvanların nakli ve kesim sırasında kaçma riskine karşı Ümraniye Belediyesi Kurban Yakalama Timi bayram süresince alanda hazır bulunacaktır. Eğitimli ekiplerimiz, veteriner hekimlerin desteğiyle kaçan ve kontrol edilmesi güç agresif hayvanların yakalanması konusunda vatandaşlarımıza destek sağlayacaktır. Kurbanlık hayvanlarının kaçması durumunda vatandaşlar, Ümraniye Belediyesi Çözüm Hattı üzerinden ekiplerimize ulaşabilir."

'KURBAN BAYRAMI BOYUNCA EKİPLERİMİZ, SİZLERİN YANINDA OLACAK'

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Ümraniye'de her bayram olduğu gibi bu bayramda da halkımızın sağlığı, güvenliği ve huzuru için tüm hazırlıklarımızı en titiz şekilde tamamladık. Ekiplerimiz, Kurban Bayramı boyunca kesintisiz hizmetle sizlerin yanında olacak. Birlik ve dayanışma içinde, sağlık ve mutluluk dolu bir bayram geçirmenizi yürekten diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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