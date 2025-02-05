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Ümraniye Belediyesi Kış Hazırlıklarını Tamamladı

Ümraniye Belediyesi Kış Hazırlıklarını Tamamladı
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Ümraniye Belediyesi, kar yağışı ve buzlanma riskine karşı 25 farklı noktada 70 araçla hazırlık yaparak 420 personeliyle sahada görev alacak. Tuzlama ve kar küreme çalışmalarında 6 bin ton tuz kullanılacak.

Ümraniye Belediyesi, kar yağışı ve buzlanma riskine karşı ilçenin 25 ayrı noktasında 70 araçlık filosuyla hazırlık yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Makine İkmal ve Onarım, Fen ve Temizlik İşleri müdürlüklerine bağlı ekipler, kentte aralıklarla devam eden kar yağışı, buzlanma riski ve ulaşımda aksaklıklar yaşanmaması için hazırlıklarını tamamladı.

İlçede, 420 personel, 25 ayrı noktada, 70 araçlık filoyla görev almaya başladı. 24 saat esasına göre ilçenin cadde ve sokaklarında tuzlama ve kar küreme çalışmaları için hazır bekletilen ekip, olası bir çalışmada 6 bin ton tuz ile müdahalede bulunacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, ilçede kış şartlarına karşı tüm tedbirlerin alındığını belirterek, "Ümraniye'de kışın zorluklarını en aza indirmek için ekiplerimiz sahada olacak. Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle komşularımızın günlük yaşamının sekteye uğramaması, ulaşımda aksaklık yaşanmaması için tüm hazırlıklarımızı yaptık. 24 saat sahada olacak ekiplerimizle, Ümraniye'de kışı güvenle geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Rüveyda Mina Meral - Güncel
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