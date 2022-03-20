Ümraniye Belediyesi göç yolundaki leylekleri aç bırakmadı
AA - Lale Bildirici Büyükkarakaya - Güncel
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Ümraniye Belediyesi, göç yolculuğu sırasında Hekimbaşı'nda konaklayan leylekleri yemledi.
ÜMRANİYE, İSTANBUL (AA) - Ümraniye Belediyesi, göç yolculuğu sırasında Hekimbaşı'nda konaklayan leylekleri yemledi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, saatte 50 kilometre hızla ve 7 saatlik günlük uçuşla günde 350 kilometre mesafe katedebilen leylekler, İstanbul'a konuk oldu.
Ümraniye'deki Hekimbaşı mevkisinde konaklayan yaklaşık 80 leyleğe belediye ekipleri tarafından yem verildi.
AA / Lale Bildirici Büyükkarakaya - Güncel