Ümraniye Belediyesi göç yolundaki leylekleri aç bırakmadı - Haberler

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Ümraniye Belediyesi göç yolundaki leylekleri aç bırakmadı

AA - Lale Bildirici Büyükkarakaya - Güncel
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Ümraniye Belediyesi göç yolundaki leylekleri aç bırakmadı

Ümraniye Belediyesi, göç yolculuğu sırasında Hekimbaşı'nda konaklayan leylekleri yemledi.

ÜMRANİYE, İSTANBUL (AA) - Ümraniye Belediyesi, göç yolculuğu sırasında Hekimbaşı'nda konaklayan leylekleri yemledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, saatte 50 kilometre hızla ve 7 saatlik günlük uçuşla günde 350 kilometre mesafe katedebilen leylekler, İstanbul'a konuk oldu.

Ümraniye'deki Hekimbaşı mevkisinde konaklayan yaklaşık 80 leyleğe belediye ekipleri tarafından yem verildi.

AA / Lale Bildirici Büyükkarakaya - Güncel

Ümraniye, İstanbul, GÖÇ, Güncel, Haberler

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